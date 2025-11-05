Atelier Cuisiner les fruits et légumes frais Segré Place de la République Segré-en-Anjou Bleu

Atelier Cuisiner les fruits et légumes frais Segré

Place de la République Maison de l’alimentation itinérante Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-11-05 15:30:00

fin : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05

Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à participer à un atelier cuisine avec une diététicienne. Au programme réalisation de 2 recettes d’automne et une dégustation des plats préparés. Le mercredi 5 novembre 2025 de 14h et à 15h30 place de la République à Segré.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

Place de la République Maison de l’alimentation itinérante Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 72 50 35 91

English :

Children aged 6 to 12 are invited to take part in a cooking workshop with a dietician. On the program: 2 autumn recipes and a tasting of the dishes prepared. Wednesday, November 5, 2025, 2pm and 3.30pm, Place de la République, Segré.

German :

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren sind eingeladen, an einem Kochworkshop mit einer Ernährungsberaterin teilzunehmen. Auf dem Programm stehen die Herstellung von 2 Herbstrezepten und eine Verkostung der zubereiteten Gerichte. Am Mittwoch, den 5. November 2025 von 14 Uhr und um 15.30 Uhr auf der Place de la République in Segré.

Italiano :

I bambini dai 6 ai 12 anni sono invitati a partecipare a un laboratorio di cucina con una dietista. In programma: 2 ricette autunnali e una degustazione dei piatti preparati. Mercoledì 5 novembre 2025, ore 14.00 e 15.30, Place de la République, Segré.

Espanol :

Se invita a los niños de 6 a 12 años a participar en un taller de cocina con una dietista. Programa: 2 recetas de otoño y degustación de los platos preparados. Miércoles 5 de noviembre de 2025, 14:00 y 15:30 h, plaza de la República, Segré.

