Atelier Cuisiner un brunch végétarien savoureux et coloré Saint-Molf

Atelier Cuisiner un brunch végétarien savoureux et coloré

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Rejoignez moi pour un atelier brunch végétarien haut en couleurs et en saveurs, à base de produits bio soigneusement sélectionnés, locaux et de saison.

Vous cuisinerez pendant 3h quatre recettes salées et sucrées inspirées des marchés et des saisons pancakes fluffy au sirop d’érable, tartine de brocamole et œuf bénédicte, légumes rôtis au miso, houmous au potimarron, tarama végétal, carott cake, granola maison, labneh et fruits rôtis …

Tout au long de l’atelier, je vous partage mes astuces, mes techniques et ma passion pour une cuisine végétale accessible, inventive et gourmande. Le petit groupe profite d’un cadre convivial et détendu, idéal pour apprendre, échanger, et surtout se régaler.

L’atelier se termine autour d’une belle tablée pour déguster ensemble ce brunch joyeux et gourmand.

Tarif 85€ dégustation comprise

Réservation Atelier Logreen Lorine Hennebelle .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

