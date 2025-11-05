Atelier Cuisinez La Normandie Du lait au fromage La Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil

Atelier Cuisinez La Normandie Du lait au fromage

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Début : 2025-11-05 14:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

Atelier de fabrication de fromage à pâte pressée De la transformation du lait à la mise en moule, mettez la main à la pâte et apprenez toutes les étapes de fabrication d’une tommette, en utilisant les ustensiles de cuisine. Vous repartirez avec votre propre fromage, prêt à être affiné chez vous.

Dégustation gourmande au cours de l’atelier, savourez une sélection de nos fromages, et partagez un moment convivial.

Visite de la ferme plongez au cœur de notre quotidien en explorant la ferme et en rencontrant nos vaches. Apprenez-en plus sur la vie de notre troupeau et sur l’origine du lait qui sert à l’atelier.

Cet atelier idéal pour les amateurs de fromage et pour tous ceux qui souhaitent découvrir les traditions fermières. Venez vivre une expérience authentique et savoureuse !

Inscription via grangelafermedumesnil@gmail.com .

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com

English : Atelier Cuisinez La Normandie Du lait au fromage

