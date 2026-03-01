Atelier Cuisinez le monde Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier Cuisinez le monde

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Chaque semaine, partagez un moment complice et créatif en duo lors de nos ateliers Adultes-Enfants, de 15h à 17h.

Cette semaine, cap sur les saveurs du monde avec l’atelier “Cuisine du Monde”, animé par Artisans du Monde.

Un voyage gustatif pour découvrir les cuisines du monde, apprendre en s’amusant et cuisiner ensemble dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Des ateliers pour apprendre, échanger et s’amuser ensemble, chaque mercredi au Hangar Zéro ! .

