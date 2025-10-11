​Atelier Cuisinez les algues Saveurs d’octobre Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs) Le Croisic

Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs) (après l'Océarium) Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire de longue date Les Jardins de la Mer, vous propose un atelier pour apprendre à cuisiner les algues.

L’atelier de cuisine

Les ateliers se déroulent à la ferme dans notre bâtiment d’accueil.

Après un tour d’horizon des algues présentes sur nos côtes et de quelques-unes de leurs caractéristiques, nous nous intéresserons à la manière de les préparer, de les conserver et de les cuisiner.

Les recettes détaillées lors de cet atelier seront bien sûr dégustées à la fin.

2h30

Informations et réservations

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Atelier déconseillé pour les enfants.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

+33 2 40 24 34 44

