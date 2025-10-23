[Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe Tourville-sur-Arques

[Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe Tourville-sur-Arques jeudi 23 octobre 2025.

[Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Avis aux petits gourmands de 4 à 12 ans viens mettre la main à la pâte et réaliser de délicieux biscuits… terriblement effrayants ! Laisse parler ton imagination pour créer les douceurs les plus monstrueuses.

Une seule condition pour participer adorer le chocolat !

Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

English : [Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2025-08-17 par Seine-Maritime Attractivité