[Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe Tourville-sur-Arques

[Atelier] Cuisiniers d’halloween en herbe
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
2025-10-23 2025-10-30
Avis aux petits gourmands de 4 à 12 ans viens mettre la main à la pâte et réaliser de délicieux biscuits… terriblement effrayants ! Laisse parler ton imagination pour créer les douceurs les plus monstrueuses.
Une seule condition pour participer adorer le chocolat !
Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com
