Atelier cuisto-philo Centre culturel l’étincelle Saint-Céré
mardi 17 novembre 2026 · Centre culturel l'étincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Atelier cuisto-philo
Centre culturel l’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Retrouvez Géraud et Flore dans la cuisine de L’Étincelle pour un moment de partage autour des fourneaux
Retrouvez Géraud et Flore dans la cuisine de L’Étincelle pour un moment de partage autour des fourneaux. Au menu cuisine, discussions philosophiques et dégustation de bons petits plats dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Sur réservation
.
Centre culturel l’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join Gérard and Flore in the kitchen at L’Étincelle for a moment of togetherness around the stove
L’événement Atelier cuisto-philo Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Festival les Instants Baroques du Lot Magiciennes Baroques par Lucile Richardot et Jean-Luc Ho Saint-Céré 13 septembre 2026
- Visite guidée du musée de la Bible, Musée de la Bible, Saint-Céré 19 septembre 2026
- Sortie vélo Saint-Céré 19 septembre 2026
- Visite commentée de la Maison des Consuls et de l’église des Récollets, Maison des Consuls, Saint-Céré 19 septembre 2026
- Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun place du Mercadial Saint-Céré 26 septembre 2026