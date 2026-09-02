Atelier cuisto-philo Centre culturel l’étincelle Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Atelier cuisto-philo

Centre culturel l’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Retrouvez Géraud et Flore dans la cuisine de L’Étincelle pour un moment de partage autour des fourneaux

Retrouvez Géraud et Flore dans la cuisine de L’Étincelle pour un moment de partage autour des fourneaux. Au menu cuisine, discussions philosophiques et dégustation de bons petits plats dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Sur réservation

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Centre culturel l’étincelle Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19

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English :

Join Gérard and Flore in the kitchen at L’Étincelle for a moment of togetherness around the stove

L’événement Atelier cuisto-philo Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne