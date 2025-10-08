Atelier Culinaire au Périscolaire Périscolaire Huriel

Périscolaire 2 rue des Brênes Huriel Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Le périscolaire propose un moment gourmand et ludique pour découvrir le plaisir de cuisiner ! ✨

Périscolaire 2 rue des Brênes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

The after-school program offers a fun way to discover the pleasures of cooking! ?

German :

Die außerschulische Betreuung bietet einen leckeren und spielerischen Moment, um die Freude am Kochen zu entdecken!?

Italiano :

Il centro extrascolastico propone un modo divertente e goloso per scoprire i piaceri della cucina!

Espanol :

El centro extraescolar ofrece una forma divertida y gourmet de descubrir los placeres de la cocina

L’événement Atelier Culinaire au Périscolaire Huriel a été mis à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ