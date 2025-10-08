Atelier Culinaire au Périscolaire Périscolaire Huriel
Atelier Culinaire au Périscolaire Périscolaire Huriel mercredi 8 octobre 2025.
Atelier Culinaire au Périscolaire
Périscolaire 2 rue des Brênes Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Le périscolaire propose un moment gourmand et ludique pour découvrir le plaisir de cuisiner ! ✨
.
Périscolaire 2 rue des Brênes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr
English :
The after-school program offers a fun way to discover the pleasures of cooking! ?
German :
Die außerschulische Betreuung bietet einen leckeren und spielerischen Moment, um die Freude am Kochen zu entdecken!?
Italiano :
Il centro extrascolastico propone un modo divertente e goloso per scoprire i piaceri della cucina!
Espanol :
El centro extraescolar ofrece una forma divertida y gourmet de descubrir los placeres de la cocina
L’événement Atelier Culinaire au Périscolaire Huriel a été mis à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ