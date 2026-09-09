Informations pratiques

Mugron

Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac »

Cave des Vignerons de Tursan Avenue René Bats, Avenue René Bats, Mugron Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Dans le cadre des Automnales du Foie gras et de l’Armagnac, vivez une parenthèse gourmande au cœur de la Chalosse.

Trois producteurs vous ouvrent les portes de leur savoir-faire : le Domaine d’Ognoas, la Cave des Vignerons de Tursan et la Ferme Marquine.

Au programme : Armagnac, vins, foie gras et spécialité du canard, ponctués de dégustations et d’accords gourmands.

Une expérience conviviale pour découvrir, goûter et échanger avec ceux qui font vivre notre terroir ! .

Cave des Vignerons de Tursan Avenue René Bats, Avenue René Bats, Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50

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English : Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac »

L’événement Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac » Mugron a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terres de Chalosse