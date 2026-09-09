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Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac » Cave des Vignerons de Tursan Mugron

mercredi 28 octobre 2026 · Cave des Vignerons de Tursan · Mugron

Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac » Cave des Vignerons de Tursan Mugron

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Cave des Vignerons de Tursan
Adresse
Avenue René Bats, Avenue René Bats,
Ville
40250 Mugron
Département
Landes
Tarif
13 13 Tarif de base - plein tarif

Mugron

Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac »

Cave des Vignerons de Tursan Avenue René Bats, Avenue René Bats, Mugron Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Dans le cadre des Automnales du Foie gras et de l’Armagnac, vivez une parenthèse gourmande au cœur de la Chalosse.
Trois producteurs vous ouvrent les portes de leur savoir-faire : le Domaine d’Ognoas, la Cave des Vignerons de Tursan et la Ferme Marquine.
Au programme : Armagnac, vins, foie gras et spécialité du canard, ponctués de dégustations et d’accords gourmands.
Une expérience conviviale pour découvrir, goûter et échanger avec ceux qui font vivre notre terroir !   .

Cave des Vignerons de Tursan Avenue René Bats, Avenue René Bats, Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 

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English : Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac »

L’événement Atelier culinaire « Automnales du foie gras et de l’armagnac » Mugron a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terres de Chalosse

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