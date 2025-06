Atelier culinaire autour des fruits – Maison pour tous Le Trévoux 28 juin 2025 07:00

Finistère

Atelier culinaire autour des fruits Maison pour tous 2 Rue de Bannalec Le Trévoux Finistère

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le Trévoux s’engage, une nouvelle fois, pour une alimentation saine et équilibrée. Après un premier succès en début d’année, auprès des personnes âgées, la commune propose pour la deuxième fois un atelier culinaire, cette fois-ci ouvert à un public plus large, autour des fruits. Le rendez-vous est donné samedi 28 juin 2025, à la Maison Pour Tous, pour un atelier de fabrication de brochettes de fruits et de smoothies. Cet événement sera animé par Stéphanie Vatinos, diététicienne et animatrice d’atelier.

Cet atelier est subventionné à 80 % par le projet alimentaire territorial de Quimperlé communauté.

Le nombre de places est limité à douze personnes et l’inscription est obligatoire. Les enfants de moins de 10 ans sont les bienvenus s’ils sont accompagnés d’un adulte. Inscription en médiathèque. .

Maison pour tous 2 Rue de Bannalec

Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 71 90 81

