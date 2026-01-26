Atelier culinaire autour du lin Amfreville-les-Champs
Atelier culinaire autour du lin Amfreville-les-Champs samedi 18 avril 2026.
Atelier culinaire autour du lin
1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
En compagnie de Thibaud, apprenez à cuisiner le lin. Ses bienfaits sur la santé n’auront plus aucun secret pour vous ! .
English : Atelier culinaire autour du lin
