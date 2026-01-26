Atelier culinaire autour du lin

1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

En compagnie de Thibaud, apprenez à cuisiner le lin. Ses bienfaits sur la santé n’auront plus aucun secret pour vous ! .

1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 37 51 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier culinaire autour du lin

L’événement Atelier culinaire autour du lin Amfreville-les-Champs a été mis à jour le 2026-01-26 par Communauté de communes Plateau de Caux