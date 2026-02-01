Atelier culinaire autour du sarrazin Atelier Tutti Planti Saint-Aubin-sur-Mer

Atelier culinaire autour du sarrazin

Atelier Tutti Planti 1 bis place de la gare Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

2026-02-20

Au cours de cet atelier, je vous propose de cuisiner un menu complet à base de sarrasin, végétarien et sans gluten.

Au menu Chips de sarrazin,

Kasha sauté aux épices indiennes,

sobasha,

Muffins au sarrazin dattes et café, Sarrazin en gomasio

Nous cuisinons ensemble les différents plats, de 9h à 13h et nous dégustons ensuite les préparations. Vous recevez, à l’issue de la séance les recettes et les photos de l’atelier via un dossier pdf. .

English : Atelier culinaire autour du sarrazin

During this workshop, I will cook a complete buckwheat-based menu, vegetarian and gluten-free

