Informations pratiques

Auray

Atelier culinaire aux saveurs de l’Équateur !

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-15 16:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Découvrez les saveurs de l’Equateur avec Gina de Buenazo ! Ensemble, vous préparerez un ceviche, des patacones (beignets salés de banane plantain) et du riz à l’équatorienne. Gina partagera avec vous les techniques et les traditions de ces 3 incontournables de la cuisine équatorienne. Un véritable voyage gourmand et convivial ! Merci d’apporter des contenants pour ramener une portion chez vous.

Inscriptions en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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English :

L’événement Atelier culinaire aux saveurs de l’Équateur ! Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon