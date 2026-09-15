Atelier culinaire aux saveurs de l’Équateur ! Auray
mardi 15 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
Atelier culinaire aux saveurs de l’Équateur !
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-15 16:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Découvrez les saveurs de l’Equateur avec Gina de Buenazo ! Ensemble, vous préparerez un ceviche, des patacones (beignets salés de banane plantain) et du riz à l’équatorienne. Gina partagera avec vous les techniques et les traditions de ces 3 incontournables de la cuisine équatorienne. Un véritable voyage gourmand et convivial ! Merci d’apporter des contenants pour ramener une portion chez vous.
Inscriptions en ligne .
8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Atelier culinaire aux saveurs de l’Équateur ! Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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