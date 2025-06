ATELIER CULINAIRE AVEC JORIS NOBLET – Pornichet 17 juin 2025 18:00

Loire-Atlantique

ATELIER CULINAIRE AVEC JORIS NOBLET Villa Décor Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 18:00:00

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-17

Cours culinaire pour adultes, adaptés à tous les niveaux.

2 ateliers dans la cuisine amménagée de la Villa Décor :

– Atelier Entrée + plat à emporter 2h 100€

– Atelier Entrée + plat en dégustation 2h 125€

5 personnes max par atelier

Réservation au 06 85 62 28 30 ou par mail à domochef.contact@gmail.com .

Villa Décor

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 24 80 75 villadecor@outlook.fr

English :

Culinary courses for adults, adapted to all levels.

German :

Kochkurse für Erwachsene, die für alle Niveaus geeignet sind.

Italiano :

Corsi di cucina per adulti, adatti a tutti i livelli.

Espanol :

Clases de cocina para adultos, aptas para todos los niveles.

L’événement ATELIER CULINAIRE AVEC JORIS NOBLET Pornichet a été mis à jour le 2025-06-13 par ADT44