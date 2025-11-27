Atelier culinaire avec le chef Norbert Kong Saveur d’Asie Floressas

Atelier culinaire avec le chef Norbert Kong Saveur d’Asie

131 Route de Sérignac Floressas Lot

Tarif : – – 75 EUR

Début : 2025-11-27 09:30:00

2025-11-27

Venez apprendre les secrets du Chef, réaliser puis déguster des spécialités asiatiques

Technique du jour roulage, pliage et façonnage des entrées chaudes

Wok de volaille au curry doux et légumes bio

Flan thaï, pruneaux macérés à l’amaretto & Chantilly coco

Accord mets & vins avec le vigneron Ludovic Laur, du Château Laur.

Un programme complet technique, créativité et découverte de nouvelles textures et saveurs.

Ouvert à tous !

131 Route de Sérignac Floressas 46700 Lot Occitanie +33 6 80 40 57 63 contact@pechpeyat.fr

English :

Come and learn the Chef’s secrets, make and taste Asian specialities:

Technique of the day: rolling, folding and shaping hot starters

Chicken wok with mild curry and organic vegetables

Thai flan, prunes macerated in amaretto & coconut whipped cream

Food & wine pairing with winemaker Ludovic Laur, from Château Laur.

A complete program: technique, creativity and discovery of new textures and flavors.

Open to all!

German :

Lernen Sie die Geheimnisse des Chefkochs kennen, stellen Sie asiatische Spezialitäten her und probieren Sie sie anschließend:

Technik des Tages: Rollen, Falten und Formen von warmen Vorspeisen

Geflügel-Wok mit mildem Curry und Bio-Gemüse

Thai-Flan, in Amaretto eingelegte Pflaumen & Kokosnuss-Schlagsahne

Speisen- und Weinempfehlung mit dem Winzer Ludovic Laur vom Château Laur.

Ein komplettes Programm: Technik, Kreativität und die Entdeckung neuer Texturen und Geschmacksrichtungen.

Offen für alle!

Italiano :

Venite a scoprire i segreti dello chef, a preparare e assaggiare le specialità asiatiche:

Tecnica del giorno: arrotolare, piegare e modellare gli antipasti caldi

Pollo al wok con curry delicato e verdure biologiche

Flan tailandese, prugne macerate nell’amaretto e panna montata al cocco

Abbinamento cibo-vino con Ludovic Laur, enologo di Château Laur.

Un programma ricco di tecnica, creatività e scoperta di nuove consistenze e sapori.

Aperto a tutti!

Espanol :

Venga a conocer los secretos del Chef, prepare y deguste especialidades asiáticas:

Técnica del día: enrollar, doblar y dar forma a entrantes calientes

Wok de pollo con curry suave y verduras ecológicas

Flan tailandés, ciruelas pasas maceradas en amaretto y nata montada de coco

Maridaje con Ludovic Laur, enólogo de Château Laur.

Un programa completo de técnica, creatividad y descubrimiento de nuevas texturas y sabores.

Abierto a todos

