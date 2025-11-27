Atelier culinaire avec le chef Norbert Kong Saveur d’Asie Floressas
Atelier culinaire avec le chef Norbert Kong Saveur d’Asie Floressas jeudi 27 novembre 2025.
Atelier culinaire avec le chef Norbert Kong Saveur d’Asie
131 Route de Sérignac Floressas Lot
Tarif : – – 75 EUR
Début : 2025-11-27 09:30:00
2025-11-27
Venez apprendre les secrets du Chef, réaliser puis déguster des spécialités asiatiques
Technique du jour roulage, pliage et façonnage des entrées chaudes
Wok de volaille au curry doux et légumes bio
Flan thaï, pruneaux macérés à l’amaretto & Chantilly coco
Accord mets & vins avec le vigneron Ludovic Laur, du Château Laur.
Un programme complet technique, créativité et découverte de nouvelles textures et saveurs.
Ouvert à tous !
131 Route de Sérignac Floressas 46700 Lot Occitanie +33 6 80 40 57 63 contact@pechpeyat.fr
English :
Come and learn the Chef’s secrets, make and taste Asian specialities:
Technique of the day: rolling, folding and shaping hot starters
Chicken wok with mild curry and organic vegetables
Thai flan, prunes macerated in amaretto & coconut whipped cream
Food & wine pairing with winemaker Ludovic Laur, from Château Laur.
A complete program: technique, creativity and discovery of new textures and flavors.
Open to all!
German :
Lernen Sie die Geheimnisse des Chefkochs kennen, stellen Sie asiatische Spezialitäten her und probieren Sie sie anschließend:
Technik des Tages: Rollen, Falten und Formen von warmen Vorspeisen
Geflügel-Wok mit mildem Curry und Bio-Gemüse
Thai-Flan, in Amaretto eingelegte Pflaumen & Kokosnuss-Schlagsahne
Speisen- und Weinempfehlung mit dem Winzer Ludovic Laur vom Château Laur.
Ein komplettes Programm: Technik, Kreativität und die Entdeckung neuer Texturen und Geschmacksrichtungen.
Offen für alle!
Italiano :
Venite a scoprire i segreti dello chef, a preparare e assaggiare le specialità asiatiche:
Tecnica del giorno: arrotolare, piegare e modellare gli antipasti caldi
Pollo al wok con curry delicato e verdure biologiche
Flan tailandese, prugne macerate nell’amaretto e panna montata al cocco
Abbinamento cibo-vino con Ludovic Laur, enologo di Château Laur.
Un programma ricco di tecnica, creatività e scoperta di nuove consistenze e sapori.
Aperto a tutti!
Espanol :
Venga a conocer los secretos del Chef, prepare y deguste especialidades asiáticas:
Técnica del día: enrollar, doblar y dar forma a entrantes calientes
Wok de pollo con curry suave y verduras ecológicas
Flan tailandés, ciruelas pasas maceradas en amaretto y nata montada de coco
Maridaje con Ludovic Laur, enólogo de Château Laur.
Un programa completo de técnica, creatividad y descubrimiento de nuevas texturas y sabores.
Abierto a todos
