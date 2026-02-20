ATELIER CULINAIRE BATCH COOKING

Le Pradal Hérault

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30 salle Combarelles Le Pradal

Atelier culinaire avec la cheffe Véronique Labord le batch cooking apprendre à cuisiner plusieurs plats en une seule fois

Réservation 04.67.23.76.66

Gratuit

Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 66

English :

Wednesday March 4 from 2:30 to 4:30 pm salle Combarelles Le Pradal

Culinary workshop with chef Véronique Labord: batch cooking learn how to cook several dishes in one go

Reservations: 04.67.23.76.66

Free

