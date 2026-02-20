ATELIER CULINAIRE BATCH COOKING Le Pradal
ATELIER CULINAIRE BATCH COOKING Le Pradal mercredi 4 mars 2026.
ATELIER CULINAIRE BATCH COOKING
D22E5 Le Pradal Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30 salle Combarelles Le Pradal
Atelier culinaire avec la cheffe Véronique Labord le batch cooking apprendre à cuisiner plusieurs plats en une seule fois
Réservation 04.67.23.76.66
Gratuit
Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h30 salle Combarelles Le Pradal
Atelier culinaire avec la cheffe Véronique Labord le batch cooking apprendre à cuisiner plusieurs plats en une seule fois
Réservation 04.67.23.76.66
Gratuit .
D22E5 Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday March 4 from 2:30 to 4:30 pm salle Combarelles Le Pradal
Culinary workshop with chef Véronique Labord: batch cooking learn how to cook several dishes in one go
Reservations: 04.67.23.76.66
Free
L’événement ATELIER CULINAIRE BATCH COOKING Le Pradal a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB