ATELIER CULINAIRE BATCHCOOKER Torreilles
samedi 26 septembre 2026 · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
ATELIER CULINAIRE BATCHCOOKER
7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Un atelier convivial et gourmand, où l’on apprend autant à cuisiner qu’à partager et créer du lien autour de la table. Mélanie vous invite à découvrir une cuisine saine, vivante et gourmande, dans la simplicité et la convivialité, autour de produits locaux et de saison.
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7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20 melanie@lacuisinequifaitdubien.com
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English :
A warm and delicious cooking workshop where you’ll learn not only how to cook but also how to share and build connections around the table. Mélanie invites you to discover healthy, vibrant, and delicious cuisine in a simple and welcoming atmosphere, featuring local and seasonal ingredients.
L’événement ATELIER CULINAIRE BATCHCOOKER Torreilles a été mis à jour le 2026-09-10 par BIT DE TORREILLES
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