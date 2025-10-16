Atelier culinaire bouchées apéritives végétariennes Saint-Molf

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16 20:00:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle, vous propose un atelier unique mêlant art et cuisine. 

Apprenez à préparer un apéritif végétarien haut en couleurs ! Chaque recette est conçue pour être simple, saine et pleine de goût. Vous apprendrez à cuisiner des ingrédients frais, marier les saveurs et créer de belles présentations.
À la fin de l’atelier, vous dégusterez ensemble vos créations, dans un moment convivial et chaleureux.
Réservation à hello@lorinehennebelle.fr. Atelier Logreen Lorine Hennebelle
8 personnes maximum.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise !   .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire   hello@lorinehennebelle.fr

