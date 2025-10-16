Atelier culinaire bouchées apéritives végétariennes Saveurs d’octobre Saint-Molf

Atelier culinaire bouchées apéritives végétariennes Saveurs d’octobre

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 20:00:00

2025-10-16

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle, vous propose un atelier unique mêlant art et cuisine.

Apprenez à préparer un apéritif végétarien haut en couleurs ! Chaque recette est conçue pour être simple, saine et pleine de goût. Vous apprendrez à cuisiner des ingrédients frais, marier les saveurs et créer de belles présentations.

À la fin de l’atelier, vous dégusterez ensemble vos créations, dans un moment convivial et chaleureux.

Réservation à hello@lorinehennebelle.fr. Atelier Logreen Lorine Hennebelle

8 personnes maximum.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

hello@lorinehennebelle.fr

