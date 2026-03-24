Atelier culinaire

2 Le pin Chadurie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Atelier culinaire avec découverte des produits Guy Demarle. Réalisation de deux recettes. Nombre de place limité. Sur inscription.

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2 Le pin Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 11 02 claire.renay@gmail.com

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English :

Culinary workshop to discover Guy Demarle products. Production of two recipes. Limited number of participants. Registration required.

L’événement Atelier culinaire Chadurie a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Sud Charente