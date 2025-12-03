Atelier culinaire De la nature à l’assiette Salle Bimont Le Pouliguen

Atelier culinaire De la nature à l’assiette

Salle Bimont 17 rue Jules Benoît Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 12:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Explorez les trésors de la nature locale et de saison à travers un atelier gourmand et sensoriel !

Apprenez à reconnaître, cuisiner et savourer des aliments bruts et naturels tout en découvrant leurs bienfaits à travers l’expérience de Marie-Céline diététicienne et cuisinière métier.

Repartez avec des recettes, des astuces simples et l’envie de manger sain au quotidien !

Animé par Chacun sa food . .

Salle Bimont 17 rue Jules Benoît Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

English :

L’événement Atelier culinaire De la nature à l’assiette Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT44