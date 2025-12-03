Atelier culinaire De la nature à l’assiette Salle Bimont Le Pouliguen
Atelier culinaire De la nature à l’assiette Salle Bimont Le Pouliguen mardi 10 février 2026.
Atelier culinaire De la nature à l’assiette
Salle Bimont 17 rue Jules Benoît Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-10 12:30:00
Date(s) :
2026-02-10
Explorez les trésors de la nature locale et de saison à travers un atelier gourmand et sensoriel !
Apprenez à reconnaître, cuisiner et savourer des aliments bruts et naturels tout en découvrant leurs bienfaits à travers l’expérience de Marie-Céline diététicienne et cuisinière métier.
Repartez avec des recettes, des astuces simples et l’envie de manger sain au quotidien !
Animé par Chacun sa food . .
Salle Bimont 17 rue Jules Benoît Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
English :
L’événement Atelier culinaire De la nature à l’assiette Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT44