Atelier culinaire déco d’un gâteau d’enfer Saint-Molf

Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
2025-10-29
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle, vous propose un atelier unique mêlant art et cuisine.
Partagez un moment complice à deux lors d’un atelier parent-enfant spécial Halloween décorez un entremets monstrueusement gourmand et repartez avec votre création à déguster à la maison.
Un atelier ludique pour s’amuser et découvrir des techniques simples de pâtisserie !
Réservation à hello@lorinehennebelle.fr. Atelier Logreen Lorine Hennebelle
8 duos maximum.
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr
