Atelier culinaire déco d’un gâteau d’enfer Saint-Molf

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

29 octobre 2025 14:30:00

16:00:00

2025-10-29

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle, vous propose un atelier unique mêlant art et cuisine.

Partagez un moment complice à deux lors d’un atelier parent-enfant spécial Halloween décorez un entremets monstrueusement gourmand et repartez avec votre création à déguster à la maison.

Un atelier ludique pour s’amuser et découvrir des techniques simples de pâtisserie !

Réservation à hello@lorinehennebelle.fr. Atelier Logreen Lorine Hennebelle

8 duos maximum.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

hello@lorinehennebelle.fr

