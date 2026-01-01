ATELIER CULINAIRE DÉCOUVERTE DE LA LACTOFERMENTATION Torreilles
ATELIER CULINAIRE DÉCOUVERTE DE LA LACTOFERMENTATION Torreilles samedi 24 janvier 2026.
ATELIER CULINAIRE DÉCOUVERTE DE LA LACTOFERMENTATION
7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-04-11
Apprenez à conserver vos légumes autrement tout en prenant soin de votre santé !
La lactofermentation est une méthode simple, naturelle et pleine de bienfaits, qui permet de transformer vos légumes en délicieux bocaux à savourer toute l’année.
7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20 melanie@lacuisinequifaitdubien.com
English :
Learn how to preserve your vegetables in a different way, while taking care of your health!
Lacto-fermentation is a simple, natural and beneficial method for transforming your vegetables into delicious jars to enjoy all year round.
