Atelier culinaire diététique Hobbies et compagnie Royan

Atelier culinaire diététique

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-19 13:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

Pendant 2 heures, nous réalisons ensemble un menu complet, gourmand et équilibré, en découvrant astuces et techniques diététiques professionnelles.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 88 80 86 angeliquelepan@hotmail.com

English :

For 2 hours, we work together to create a complete, gourmet and balanced menu, discovering professional dietary tips and techniques.

