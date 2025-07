Atelier culinaire effrayant Gundershoffen

Atelier culinaire effrayant Gundershoffen mercredi 22 octobre 2025.

Atelier culinaire effrayant

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Frissons gourmands garantis ! La Fabrique à Bretzels vous ouvre ses portes pour un atelier culinaire terriblement amusant, parfait pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween tout en partageant un moment complice entre petits et grands.

Au menu de cette matinée ou après-midi ensorcelée

Visite de La Fabrique à Bretzels Découvrez les coulisses de notre spécialité emblématique dans un parcours ludique et interactif.

Atelier créatif autour de la bretzel Guidés par notre animatrice malicieusement inspirée, vous apprendrez à transformer de simples bretzels en de délicieuses créatures d’Halloween !

Dégustation Le moment préféré des petits chefs place à la dégustation de vos effrayantes (mais délicieuses) créations ! .

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 16 75 info@lafabriqueabretzels.fr

English :

Gourmet thrills guaranteed! La Fabrique à Bretzels opens its doors to you for a terribly fun culinary workshop, perfect for getting into the Halloween mood while sharing a moment of complicity between young and old.

German :

Gaumenfreuden mit Gänsehautgarantie! Die Brezelfabrik öffnet ihre Pforten für einen kulinarischen Workshop, der viel Spaß macht und perfekt ist, um sich auf Halloween einzustimmen und gleichzeitig einen gemeinsamen Moment mit Groß und Klein zu verbringen.

Italiano :

Emozioni gastronomiche garantite! La Fabrique à Bretzels vi apre le porte per un laboratorio culinario terribilmente divertente, perfetto per entrare nello spirito di Halloween e condividere un momento di svago con grandi e piccini.

Espanol :

¡Emociones gourmet garantizadas! La Fabrique à Bretzels te abre sus puertas para un taller culinario terriblemente divertido, perfecto para entrar en el espíritu de Halloween mientras compartes un momento de diversión con grandes y pequeños.

