ATELIER CULINAIRE ENFANTS Bédarieux

ATELIER CULINAIRE ENFANTS à Bédarieux
3, rue Puech du Four
Mercredi 25/02/2026 de 14H30 à 16H30
Minimum 5 participants Maxi 10 personnes
ACCUEIL avec le choix de l’accueil (câlin, danse, grimace, etc…)
QUIZZ ALIMENT jeux de devinettes et de dégustations
ELABORATION du GOÛTER VG, en commun, à base de chocolat
– Muffins
– Cookies au chocolat
– Jus à l’extracteur
ATELIER DESSIN ou ECRITURE de la RECETTE (matériel fourni)
DEGUSTATION & MOT de la FIN
LE TARIF COMPREND
– Mon savoir être, mon savoir-faire, l’enseignement des techniques,
l’élaboration en commun, les matières premières entièrement Bio,
les fournitures, la dégustation, la convivialité et la bonne humeur.
Tarif Atelier culinaire 18€ 1 ENFANT
35 € 1 ADULTE + 1 ENFANT
49 € 1 ADULTE + 2 ENFANTS .
3 Rue Puech du Four Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 07 88 77 62
English :
ATELIER CULINAIRE ENFANTS in Bédarieux
3, rue Puech du Four
Wednesday 25/02/2026 from 14H30 to 16H30
Minimum 5 participants ? Maximum 10 participants
Welcome, quiz, VG snack preparation, drawing/writing workshop, tasting
Price Culinary workshop 18 ? 1 CHILD
35 ? 1 ADULT + 1 CHILD
49 ? 1 ADULT + 2 CHILDREN
