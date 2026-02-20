ATELIER CULINAIRE ENFANTS Bédarieux

ATELIER CULINAIRE ENFANTS

ATELIER CULINAIRE ENFANTS à Bédarieux

3, rue Puech du Four

Mercredi 25/02/2026 de 14H30 à 16H30

Minimum 5 participants Maxi 10 personnes

ACCUEIL avec le choix de l’accueil (câlin, danse, grimace, etc…)

QUIZZ ALIMENT jeux de devinettes et de dégustations

ELABORATION du GOÛTER VG, en commun, à base de chocolat

– Muffins

– Cookies au chocolat

– Jus à l’extracteur

ATELIER DESSIN ou ECRITURE de la RECETTE (matériel fourni)

DEGUSTATION & MOT de la FIN

LE TARIF COMPREND

– Mon savoir être, mon savoir-faire, l’enseignement des techniques,

l’élaboration en commun, les matières premières entièrement Bio,

les fournitures, la dégustation, la convivialité et la bonne humeur.

Tarif Atelier culinaire 18€ 1 ENFANT

35 € 1 ADULTE + 1 ENFANT

49 € 1 ADULTE + 2 ENFANTS .

3 Rue Puech du Four Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 07 88 77 62

English :

ATELIER CULINAIRE ENFANTS in Bédarieux

3, rue Puech du Four

Wednesday 25/02/2026 from 14H30 to 16H30

Minimum 5 participants ? Maximum 10 participants

Welcome, quiz, VG snack preparation, drawing/writing workshop, tasting

Price Culinary workshop 18 ? 1 CHILD

35 ? 1 ADULT + 1 CHILD

49 ? 1 ADULT + 2 CHILDREN

