Atelier culinaire éveil des sens

Le Foirail Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Spécial aidants

Inscription obligatoire .

Le Foirail Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

English : Atelier culinaire éveil des sens

German : Atelier culinaire éveil des sens

Italiano :

Espanol : Atelier culinaire éveil des sens

L’événement Atelier culinaire éveil des sens Bouglon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne