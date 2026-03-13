Atelier culinaire

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Atelier culinaire

Pourquoi délaisser certains aliments écologiques, économiques et bénéfiques pour la santé alors qu’ils ont tout pour plaire. Découvrez-le dans le nouvel atelier proposé Cuisiner les légumineuses et les protéines végétales . .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 90 65 ckosciolek@lne45.org

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English :

Culinary workshop

L’événement Atelier culinaire Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS