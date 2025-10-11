Atelier culinaire Fouquebrune

Atelier culinaire Fouquebrune samedi 11 octobre 2025.

Atelier culinaire avec découverte des produits Guy Demarle. Réalisation de deux recettes. Nombre de place limité. Sur inscription.
Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 11 02  claire.renay@gmail.com

English :

Culinary workshop to discover Guy Demarle products. Production of two recipes. Limited number of participants. Registration required.

German :

Kochworkshop mit Entdeckung der Produkte von Guy Demarle. Herstellung von zwei Rezepten. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio culinario alla scoperta dei prodotti Guy Demarle. Realizzazione di due ricette. Numero limitato di partecipanti. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller culinario para descubrir los productos Guy Demarle. Elaboración de dos recetas. Número limitado de participantes. Inscripción obligatoria.

