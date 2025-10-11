Atelier culinaire Fouquebrune
Atelier culinaire Fouquebrune samedi 11 octobre 2025.
Atelier culinaire
Fouquebrune Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Atelier culinaire avec découverte des produits Guy Demarle. Réalisation de deux recettes. Nombre de place limité. Sur inscription.
.
Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 11 02 claire.renay@gmail.com
English :
Culinary workshop to discover Guy Demarle products. Production of two recipes. Limited number of participants. Registration required.
German :
Kochworkshop mit Entdeckung der Produkte von Guy Demarle. Herstellung von zwei Rezepten. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio culinario alla scoperta dei prodotti Guy Demarle. Realizzazione di due ricette. Numero limitato di partecipanti. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Taller culinario para descubrir los productos Guy Demarle. Elaboración de dos recetas. Número limitado de participantes. Inscripción obligatoria.
L’événement Atelier culinaire Fouquebrune a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du Sud Charente