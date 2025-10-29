Atelier culinaire Harry Potter Saint-Molf
Atelier culinaire Harry Potter Saint-Molf mercredi 29 octobre 2025.
Atelier culinaire Harry Potter
Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 11:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Préparez un festin digne de Poudlard ! Embarquez pour un voyage culinaire dans l’univers de Harry Potter, où la magie des saveurs rencontre l’univers enchanteur de Poudlard ! Cet atelier unique, pensé pour les parents et enfants, vous invite à concocter un menu entier inspiré des plats et douceurs mythiques de la saga des biscuits en forme de chouette, des potions féériques à base de fruits et des plats savoureux que même les elfes de maison approuveraient ! À vos baguettes… euh, spatules !
Atelier adapté aux enfants de 6 à 10 ans.
Tarif 49€ par duo parent/enfant
Réservation Atelier Logreen Lorine Hennebelle .
Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier culinaire Harry Potter Saint-Molf a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44