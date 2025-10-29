Atelier culinaire Harry Potter Saint-Molf

Atelier culinaire Harry Potter Saint-Molf mercredi 29 octobre 2025.

Atelier culinaire Harry Potter

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Préparez un festin digne de Poudlard ! Embarquez pour un voyage culinaire dans l’univers de Harry Potter, où la magie des saveurs rencontre l’univers enchanteur de Poudlard ! Cet atelier unique, pensé pour les parents et enfants, vous invite à concocter un menu entier inspiré des plats et douceurs mythiques de la saga des biscuits en forme de chouette, des potions féériques à base de fruits et des plats savoureux que même les elfes de maison approuveraient ! « À vos baguettes… euh, spatules ! »

Atelier adapté aux enfants de 6 à 10 ans.

Tarif 49€ par duo parent/enfant

Contact hello@lorinehennebelle.fr .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier culinaire Harry Potter Saint-Molf a été mis à jour le 2025-09-05 par ADT44