Atelier culinaire La bouche et les yeux L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen
Atelier culinaire La bouche et les yeux L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen samedi 31 janvier 2026.
Atelier culinaire La bouche et les yeux
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 14:00:00
Date(s) :
2026-01-31
En collaboration avec la Cité de l’Alimentation L’Artothèque vous a concocté un menu aux petits oignons de quoi ravir vos pupilles et vos papilles !
En collaboration avec la Cité de l’Alimentation L’Artothèque vous a concocté un menu aux petits oignons de quoi ravir vos pupilles et vos papilles !
Après une visite de l’exposition de Henni Alftan Immobile, vous mettrez la main à la pâte et cuisinerez ensemble des plats en résonance avec l’univers de l’artiste sous la houlette d’un chef et d’une animatrice de la Cité de l’Alimentation.
Les participants partageront ensuite ce repas préparé à partir de matières premières locales, bio et de saison.
Infos pratiques
Pour qui ? Pour tout le monde
Quand ? Samedi 31 janvier de 10h à 14h
Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque
Prix 20€ personne
Durée 30min de visite | 2h d’atelier cuisine | 1h30 de repas partagé
? Nombre de place limité, inscription obligatoire
Inscription via Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/l-artotheque-espaces-d-art-contemporain-de-caen/evenements/inscription-la-bouche-et-les-yeux-samedi-31-janvier-a-10h .
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier culinaire La bouche et les yeux
In collaboration with the Cité de l’Alimentation, L’Artothèque has concocted an exquisite menu to delight your taste buds!
L’événement Atelier culinaire La bouche et les yeux Caen a été mis à jour le 2026-01-12 par Calvados Attractivité