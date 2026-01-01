Atelier culinaire La bouche et les yeux L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Atelier culinaire La bouche et les yeux

L'Artothèque, espaces d'art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 14:00:00

2026-01-31

En collaboration avec la Cité de l’Alimentation L’Artothèque vous a concocté un menu aux petits oignons de quoi ravir vos pupilles et vos papilles !

Après une visite de l’exposition de Henni Alftan Immobile, vous mettrez la main à la pâte et cuisinerez ensemble des plats en résonance avec l’univers de l’artiste sous la houlette d’un chef et d’une animatrice de la Cité de l’Alimentation.

Les participants partageront ensuite ce repas préparé à partir de matières premières locales, bio et de saison.

Infos pratiques

Pour qui ? Pour tout le monde

Quand ? Samedi 31 janvier de 10h à 14h

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Prix 20€ personne

Durée 30min de visite | 2h d’atelier cuisine | 1h30 de repas partagé

? Nombre de place limité, inscription obligatoire

Inscription via Helloasso

https://www.helloasso.com/associations/l-artotheque-espaces-d-art-contemporain-de-caen/evenements/inscription-la-bouche-et-les-yeux-samedi-31-janvier-a-10h .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

English : Atelier culinaire La bouche et les yeux

In collaboration with the Cité de l’Alimentation, L’Artothèque has concocted an exquisite menu to delight your taste buds!

