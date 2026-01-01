Atelier culinaire La soupe aux cailloux rue de l’église Le Bizot
Atelier culinaire La soupe aux cailloux rue de l’église Le Bizot samedi 31 janvier 2026.
Atelier culinaire La soupe aux cailloux
rue de l’église L’écolette Le Bizot Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 20:00:00
Date(s) :
2026-01-31
À la manière du célèbre conte La soupe aux cailloux , Eloïse et Denis vous invitent à un moment chaleureux autour du feu, où chacun apporte un ingrédient pour créer ensemble une soupe savoureuse. Partagez un temps convivial, d’échange et de coopération fidèle aux valeurs de notre
association. Sur inscription. .
rue de l’église L’écolette Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 36 25 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier culinaire La soupe aux cailloux
L’événement Atelier culinaire La soupe aux cailloux Le Bizot a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER