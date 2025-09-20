Atelier culinaire « Le repas des bâtisseurs » par Fabrik Nature. Musée Tavet-Delacour Pontoise

Atelier culinaire « Le repas des bâtisseurs » par Fabrik Nature. Musée Tavet-Delacour Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Atelier culinaire « Le repas des bâtisseurs » par Fabrik Nature. 20 et 21 septembre Musée Tavet-Delacour Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier culinaire « Le repas des bâtisseurs » par Fabrik Nature. Après avoir peint à la cathédrale et découvert l’histoire du monument historique, venez vous repaître d’un repas aux saveurs médiévales, que vous pourriez préparer vous-même (sur inscription du mercredi au dimanche au 01 30 73 90 77 ou musee@ville-pontoise.fr) ou simplement déguster.

Musée Tavet-Delacour 4 Rue Lemercier, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130380240 https://www.ville-pontoise.fr/le-musee-tavet-delacour [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-pontoise.fr »}] Fonds d’atelier d’Otto Freundlich (le plus grand ensemble d’oeuvres de cet artiste). Importante collection de dessins : écoles italienne (XVIe – XVIIe siècles), flamande et surtout française (XVIIe – XIXe siècles). Série de toiles de Jouy. Histoire locale et art religieux ou populaire (bâtons de confrérie). SNCF ligne J (départ de Saint-Lazare) ou ligne H (départ de gare du Nord), descente en gare de Pontoise (30-40min) puis 10 min à pied RER C, arrêt Pontoise Autoroute A15

Atelier culinaire

Ville de Pontoise