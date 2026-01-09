ATELIER CULINAIRE LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ASIE Torreilles
ATELIER CULINAIRE LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ASIE Torreilles samedi 28 mars 2026.
ATELIER CULINAIRE LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ASIE
7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Thème Le végétal aux saveurs d’Asie.
Que ce soit pour découvrir des recettes gourmandes ou partager un instant précieux en famille, mes ateliers sont l’occasion de vous régaler, d’apprendre et de vous faire plaisir.
.
7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20 melanie@lacuisinequifaitdubien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theme: Asian flavors of vegetables.
Whether you want to discover gourmet recipes or share a precious moment with your family, my workshops are an opportunity to treat yourself, learn and enjoy.
L’événement ATELIER CULINAIRE LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ASIE Torreilles a été mis à jour le 2026-01-09 par BIT DE TORREILLES