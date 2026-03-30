Atelier culinaire MAISON GARBAY Luglon

Atelier culinaire

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Chaque atelier commence par la présentation d’une famille ou d’un légume de saison afin de mieux l’apprivoiser. Puis place à la pratique avant de mettre les pieds sous la table pour partager le fruit de notre cuisine !

Tous les ingrédients sont issus de l’épicerie de la Maison Garbay !

TARIF 5€

Virginie vous propose des ateliers conviviaux autour des fruits et légumes frais de saison et de production locale afin de mieux les connaitre et les apprécier !

Diététicienne nutritionniste et coach depuis plus de 20 ans, elle coordonne des actions de promotion santé pour INTERFEL (www.lesfruitsetlegumesfrais.com) dans les Landes et plus largement en Nouvelle-Aquitaine.

Chaque atelier commence par la présentation d’une famille ou d’un légume de saison afin de mieux l’apprivoiser. Puis place à la pratique avant de mettre les pieds sous la table pour partager le fruit de notre cuisine !

Tous les ingrédients sont issus de l’épicerie de la Maison Garbay !

TARIF 5€ par personne (participation à l’achat des denrées).

1 fois par mois

INSCRIPTION auprès de Virginie Roux 06 08 10 64 59 ou v.roux@interfel.com .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

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English : Atelier culinaire

Each workshop begins with a presentation of a family or seasonal vegetable, to help you get to grips with it. Then it’s time to get hands-on, before putting our feet under the table to share the fruits of our cooking!

All ingredients are sourced from the Maison Garbay grocery store!

RATES: 5?

L’événement Atelier culinaire Luglon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande