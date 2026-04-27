Atelier Culinaire MAISON GARBAY Luglon

Luglon

Atelier Culinaire

MAISON GARBAY 1 PLACE DE LA GRANDE LANDE Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 11:00:00

fin : 2026-05-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Lundi 18 mai dès 11h00 à la Maison Garbay, Virginie vous propose des ateliers conviviaux autour des fruits et légumes frais de saison et de production locale afin de mieux les connaitre et les apprécier !

Virginie vous propose des ateliers conviviaux autour des fruits et légumes frais de saison et de production locale afin de mieux les connaitre et les apprécier !

Diététicienne nutritionniste et coach depuis plus de 20 ans, elle coordonne des actions de promotion santé pour INTERFEL (www.lesfruitsetlegumesfrais.com) dans les Landes et plus largement en Nouvelle-Aquitaine.

Chaque atelier commence par la présentation d’une famille ou d’un légume de saison afin de mieux l’apprivoiser. Puis place à la pratique avant de mettre les pieds sous la table pour partager le fruit de notre cuisine !

Tous les ingrédients sont issus de l’épicerie de la Maison Garbay !

TARIF 5€ par personne (participation à l’achat des denrées).

INSCRIPTION auprès de Virginie Roux 06 08 10 64 59 ou v.roux@interfel.com .

MAISON GARBAY 1 PLACE DE LA GRANDE LANDE Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Atelier Culinaire

On Monday, May 18 from 11:00 am at Maison Garbay, Virginie will be offering friendly workshops on fresh seasonal and locally-grown fruit and vegetables to help you get to know and appreciate them better!

L’événement Atelier Culinaire Luglon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Cœur Haute Lande