Atelier culinaire Marnhagues-et-Latour

Atelier culinaire

Avant de partager le grand repas convivial de La Cocotte qui chuchote, nous vous invitons à participer à un atelier unique, organisé en partenariat avec le CPIE du Rouergue.

Au programme

Découverte des plantes sauvages comestibles du territoire

Préparation collective d’un plat végétal inspiré de cette cueillette

Un moment de transmission, de partage et de créativité autour des saveurs locales

Cet atelier est ouvert à toutes et tous, que vous soyez curieux, passionnés de cuisine ou simplement désireux de vivre une expérience conviviale.

Venez mettre la main à la pâte et découvrir comment la nature environnante peut enrichir nos assiettes !

A 14h30 au Château de Latour sur Sorgues .

Latour-sur-Sorgues Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 33 78 latour.chateau@orange.fr

