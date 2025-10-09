Atelier culinaire « Palette d’automne l’art de cuisiner les saisons » Saint-Molf
Atelier culinaire « Palette d’automne l’art de cuisiner les saisons » Saint-Molf jeudi 9 octobre 2025.
Atelier culinaire « Palette d’automne l’art de cuisiner les saisons »
Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique
Début : 2025-10-09 18:00:00
fin : 2025-10-09 19:30:00
2025-10-09
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle, vous propose un atelier unique mêlant art et cuisine.
Réalisez un tableau culinaire automnal à base de produits de saison. Une expérience sensorielle pour libérer votre créativité, apprendre une recette gourmande végétarienne et repartir avec votre oeuvre à déguster
chez vous.
Tarif incluant l’atelier et l’oeuvre comestible à emmener chez soi.
Réservation à hello@lorinehennebelle.fr. Atelier Logreen Lorine Hennebelle
12 personnes maximum.
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr
