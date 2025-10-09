Atelier culinaire « Palette d’automne l’art de cuisiner les saisons » Saint-Molf

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09 19:30:00

2025-10-09

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Lorine Hennebelle, vous propose un atelier unique mêlant art et cuisine.

Réalisez un tableau culinaire automnal à base de produits de saison. Une expérience sensorielle pour libérer votre créativité, apprendre une recette gourmande végétarienne et repartir avec votre oeuvre à déguster

chez vous.

Tarif incluant l’atelier et l’oeuvre comestible à emmener chez soi.

Réservation à hello@lorinehennebelle.fr. Atelier Logreen Lorine Hennebelle

12 personnes maximum.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

