ATELIER CULINAIRE PÂTISSERIE VÉGÉTALE & SANS CUISSON Torreilles
ATELIER CULINAIRE PÂTISSERIE VÉGÉTALE & SANS CUISSON Torreilles samedi 7 février 2026.
ATELIER CULINAIRE PÂTISSERIE VÉGÉTALE & SANS CUISSON
7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Envie de découvrir une autre façon de pâtisser ?
.
7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20 melanie@lacuisinequifaitdubien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to discover a different way of baking?
L’événement ATELIER CULINAIRE PÂTISSERIE VÉGÉTALE & SANS CUISSON Torreilles a été mis à jour le 2026-01-09 par BIT DE TORREILLES