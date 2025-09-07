Atelier culinaire plantes sauvages comestibles Saint-Georges-du-Bois

Atelier culinaire plantes sauvages comestibles Saint-Georges-du-Bois dimanche 7 septembre 2025.

Atelier culinaire plantes sauvages comestibles

l’ÎlotCo Le Gué Perroux Saint-Georges-du-Bois Sarthe

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-07 14:30:00

Date(s) :

2025-09-07 2025-09-21 2025-10-19 2025-11-02 2025-11-16 2025-11-30

Atelier pour confectionner un repas à base de plantes sauvages comestibles

Préparez votre joie de la découverte, des chaussures étanches, de quoi écrire, un sac de cueillette, une planche à découper et un couteau de cuisine, et c’est parti pour cet atelier très complet au cours duquel nous reconnaîtrons ensemble les plantes sauvages comestibles de saison que nous apprendrons à cueillir,et que nous cuisinerons pour un délicieux repas sauvage.

Participation 55€ (balade, cueillette, repas et reconnaissance des plantes) ou invitéE sur présentation de votre carte cadeau. .

l’ÎlotCo Le Gué Perroux Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 25 09 63 contact@sauvagesdesaison.com

English :

Workshop to prepare a meal using edible wild plants

German :

Workshop zur Herstellung einer Mahlzeit aus essbaren Wildpflanzen

Italiano :

Laboratorio di preparazione di un pasto con piante selvatiche commestibili

Espanol :

Taller de preparación de una comida con plantas silvestres comestibles

L’événement Atelier culinaire plantes sauvages comestibles Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-09-02 par CDT72