Atelier culinaire plantes sauvages comestibles Saint-Georges-du-Bois

Tarif : 55 – 55 – EUR
Début : 2025-09-07 09:30:00
fin : 2025-09-07 14:30:00
2025-09-07 2025-09-21 2025-10-19 2025-11-02 2025-11-16 2025-11-30
Atelier pour confectionner un repas à base de plantes sauvages comestibles
Préparez votre joie de la découverte, des chaussures étanches, de quoi écrire, un sac de cueillette, une planche à découper et un couteau de cuisine, et c’est parti pour cet atelier très complet au cours duquel nous reconnaîtrons ensemble les plantes sauvages comestibles de saison que nous apprendrons à cueillir,et que nous cuisinerons pour un délicieux repas sauvage.
Participation 55€ (balade, cueillette, repas et reconnaissance des plantes) ou invitéE sur présentation de votre carte cadeau. .
l’ÎlotCo Le Gué Perroux Saint-Georges-du-Bois 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 25 09 63 contact@sauvagesdesaison.com
