ATELIER CULINAIRE Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère

ATELIER CULINAIRE Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 20 septembre 2025.

ATELIER CULINAIRE

Salle polyvalente Quartier de l’estournal Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : Gratuit

Gratuit

Adulte

Date et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez participer à un atelier culinaire sur le thème « bonifier vos légumes par la lactofermentation « .

Allier alimentation plaisir et santé la lactofermentation à l’honneur ! Facile, rapide, économique, venez apprendre à réaliser vos propres bocaux de légumes lactofermentés et partager un moment convivial !

Atelier gratuit, le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire !

Intervenante Aurélie Cordier de l’association Une simple fenêtre en partenariat avec Passe montagne .

Salle polyvalente Quartier de l’estournal Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74 emilie@reel48.org

English :

Come and take part in a culinary workshop on the theme of « improving your vegetables with lacto-fermentation ».

Lacto-fermentation is the perfect way to combine healthy eating with pleasure! Easy, quick and economical, come and learn how to make your own jars of lacto-fermented vegetables, and share a convivial moment!

Free workshop, but places are limited, so register now!

German :

Nehmen Sie an einem Kochworkshop zum Thema « Gemüse durch Laktofermentation verfeinern » teil.

Die Kombination von gesunder Ernährung und Genuss: Die Laktofermentation im Mittelpunkt! Lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Gläser mit laktofermentiertem Gemüse herstellen können und genießen Sie einen geselligen Moment!

Kostenloser Workshop, die Anzahl der Plätze ist begrenzt, denken Sie daran, sich anzumelden!

Italiano :

Venite a partecipare a un workshop culinario sul tema « migliorare le verdure con la latto-fermentazione ».

La latto-fermentazione è il modo perfetto per combinare il piacere di mangiare sano! Facile, veloce ed economico, venite a imparare a preparare i vostri vasetti di verdure lattofermentate e a condividere un momento di convivialità!

Il laboratorio è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

Venga y participe en un taller culinario sobre el tema « mejorar sus verduras con la lacto-fermentación ».

La lacto-fermentación es la manera perfecta de combinar una alimentación sana con el placer Fácil, rápida y económica, ¡venga a aprender a preparar sus propios tarros de verduras lactofermentadas y comparta un momento de convivencia!

El taller es gratuito, pero las plazas son limitadas, así que no olvide inscribirse

