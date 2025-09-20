Atelier culinaire : réalisation d’un gâteau traditionnel Espace culturel Héva La Possession
Gratuit, nombre de places limitées
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00
Venez apprendre à réaliser un gâteau ti son ou manioc dans une ambiance conviviale
Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00 https://www.lapossession.re/ https://fr-fr.facebook.com/lapossession97419/ Changement de nom de la Médiathèque Héva qui devient Espace Culturel Héva
P. Hoarau