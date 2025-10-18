Atelier culinaire Médiathèque Domaine Revol Saint-Uze
Atelier culinaire Médiathèque Domaine Revol Saint-Uze samedi 18 octobre 2025.
Atelier culinaire
Médiathèque Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
2 ateliers culinaires. A partir de 4 ans.
Parents enfants ou adultes seuls.
Gratuit pour nos abonnés.
5€ pour les participants non abonnés.
Sur réservation.
.
Médiathèque Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 41 57 mediatheque@saintuze.fr
English :
2 culinary workshops. Ages 4 and up.
Parents children or single adults.
Free for our subscribers.
5? for non-subscribers.
Reservations required.
German :
2 kulinarische Workshops. Ab einem Alter von 4 Jahren.
Eltern Kinder oder Erwachsene allein.
Kostenlos für unsere Abonnenten.
5? für nicht-abonnierte Teilnehmer.
Auf Reservierung.
Italiano :
2 laboratori culinari. Per bambini a partire dai 4 anni.
Genitori/figli o adulti soli.
Gratuito per i nostri abbonati.
5? per i non abbonati.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
2 talleres culinarios. Para niños a partir de 4 años.
Padres hijos o adultos solos.
Gratuito para nuestros abonados.
5? para los no abonados.
Reserva obligatoria.
L’événement Atelier culinaire Saint-Uze a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche