Atelier culinaire – Saveurs et traditions juives Synagogue Arcachon

Atelier culinaire – Saveurs et traditions juives Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Synagogue Gironde

Entrée : 5 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Participez à un atelier convivial autour de la cuisine juive, pour découvrir les saveurs emblématiques et les histoires qui les accompagnent. Une occasion gourmande d’aborder les traditions, les fêtes et la transmission familiale à travers les plats.

Synagogue 36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 56 98 43 33 http://www.synagogue-arcachon.com Ancienne synagogue privée vouée au rite séfarade, construite entre 1877 et 1879 par l’architecte Stanislas Ferrand pour le banquier Osiris Ifla, et totalement rénovée courant 2010-2011.

Découvrez l’histoire de la synagogue d’Arcachon, son architecture unique, son mécène Daniel Iffla Osiris et les frères Pereire, fondateurs de la ville.

