Atelier culinaire Spécial Halloween Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu
Atelier culinaire Spécial Halloween Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu mercredi 15 octobre 2025.
Atelier culinaire Spécial Halloween
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 10:30:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
10€ par personne Sur inscription
Apprenez des recettes effrayantes , mais savoureuses à reproduire à la maison.
Ateliers culinaires spécial Halloween , intergénérationnel ou programme en 4 séances De la jugeote dans la popote
Les ateliers culinaires en faveur du Bien vieillir , soutenus par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de Seine-Maritime, se poursuivent.
Un atelier thématique spécial Halloween en une seule séance est proposé à deux groupes
– Mercredi 15 octobre à partir de 10h30 ;
– Mercredi 22 octobre à partir de 14h30. .
Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr
English : Atelier culinaire Spécial Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier culinaire Spécial Halloween Eu a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers