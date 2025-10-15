Atelier culinaire Spécial Halloween Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Atelier culinaire Spécial Halloween Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu mercredi 15 octobre 2025.

Atelier culinaire Spécial Halloween

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-15 10:30:00

2025-10-15

10€ par personne Sur inscription

Apprenez des recettes effrayantes , mais savoureuses à reproduire à la maison.

Ateliers culinaires spécial Halloween , intergénérationnel ou programme en 4 séances De la jugeote dans la popote

Les ateliers culinaires en faveur du Bien vieillir , soutenus par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de Seine-Maritime, se poursuivent.

Un atelier thématique spécial Halloween en une seule séance est proposé à deux groupes

– Mercredi 15 octobre à partir de 10h30 ;

– Mercredi 22 octobre à partir de 14h30. .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

