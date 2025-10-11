ATELIER CULINAIRE SUR LA LACTOFERMENTATION Gatuzières

Allier alimentation plaisir et santé la lactofermentation à l’honneur ! Facile, rapide, économique, venez apprendre à réaliser vos propres bocaux de légumes lactofermentés et partagez un moment convivial ! Cet atelier est gratuit mais nécessite une réservation car le nombre de places est limité.

Atelier animé par Aurélie Cordier de l’association « Une simple fenêtre ».

Cet atelier est gratuit mais nécessite une réservation car le nombre de places est limité. .

Brasseurs de la Jonte Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74

English :

Combining healthy eating with pleasure: lacto-fermentation takes center stage! Easy, quick and economical, come and learn how to make your own jars of lacto-fermented vegetables, and share a convivial moment! This workshop is free of charge, but places are limited.

German :

Genussvolle Ernährung und Gesundheit vereinen: Die Laktofermentation steht im Mittelpunkt! Einfach, schnell und kostengünstig: Lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Gläser mit laktofermentiertem Gemüse herstellen können, und genießen Sie einen geselligen Moment! Dieser Workshop ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Italiano :

La latto-fermentazione è il modo perfetto per combinare il piacere di mangiare sano! Facile, veloce ed economico, venite a imparare a preparare i vostri vasetti di verdure lattofermentate e a condividere un momento di convivialità! Il laboratorio è gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo perché i posti sono limitati.

Espanol :

¡La lacto-fermentación es la manera perfecta de combinar una alimentación sana con el placer! Fácil, rápido y económico, ¡venga a aprender a preparar sus propios tarros de verduras lactofermentadas y comparta un momento de convivencia! Este taller es gratuito, pero es necesario reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas.

