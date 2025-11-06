ATELIER CULINAIRE SUR LA LACTOFERMENTATION Salle des fêtes Mas-Saint-Chély

ATELIER CULINAIRE SUR LA LACTOFERMENTATION Salle des fêtes Mas-Saint-Chély jeudi 6 novembre 2025.

ATELIER CULINAIRE SUR LA LACTOFERMENTATION

Salle des fêtes Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Allier alimentation plaisir et santé la lactofermentation à l’honneur ! Facile, rapide, économique, venez apprendre à réaliser vos propres bocaux de légumes lactofermentés et partagez un moment convivial !

Atelier animé par Aurélie Cordier de l’association « Une simple fenêtre ».

Cet atelier est gratuit mais nécessite une réservation car le nombre de places est limité.

Salle des fêtes Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74

English :

Combining healthy eating with pleasure: lacto-fermentation takes center stage! Easy, quick and economical, come and learn how to make your own jars of lacto-fermented vegetables, and share a convivial moment!

Workshop led by Aurélie Cordier from the association « Une simple fenêtre ».

This workshop is free, but places are limited, so book in advance.

German :

Genussvolle Ernährung und Gesundheit vereinen: Die Laktofermentation steht im Mittelpunkt! Einfach, schnell und günstig: Lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Gläser mit laktofermentiertem Gemüse herstellen und teilen Sie einen geselligen Moment!

Der Workshop wird von Aurélie Cordier vom Verein « Une simple fenêtre » geleitet.

Dieser Workshop ist kostenlos, erfordert jedoch eine Reservierung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Italiano :

La latto-fermentazione è il modo perfetto per combinare il piacere di mangiare sano! Facile, veloce ed economico, venite a imparare a preparare i vostri vasetti di verdure lattofermentate e a condividere un momento di convivialità!

Condotto da Aurélie Cordier dell’associazione « Une simple fenêtre ».

Il laboratorio è gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo perché i posti sono limitati.

Espanol :

¡La lacto-fermentación es la manera perfecta de combinar una alimentación sana con el placer! Fácil, rápido y económico, ¡venga a aprender a preparar sus propios tarros de verduras lactofermentadas y comparta un momento de convivencia!

Impartido por Aurélie Cordier, de la asociación « Une simple fenêtre ».

Este taller es gratuito, pero es necesario reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas.

