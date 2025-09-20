ATELIER CULINAIRE SUR LA LACTOFERMENTATION Pont de Montvert Sud Mont Lozère

ATELIER CULINAIRE SUR LA LACTOFERMENTATION

Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Allier alimentation, plaisir et santé la lactofermentation à l’honneur ! Facile, rapide, économique, venez apprendre à réaliser vos propres bocaux de légumes lactofermentés et partager un moment convivial !

Sur réservation.

Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74 emilie@reel48.org

English :

Combining food, pleasure and health: lacto-fermentation takes center stage! Easy, quick and economical, come and learn how to make your own jars of lacto-fermented vegetables, and share a convivial moment!

Reservations required.

German :

Ernährung, Genuss und Gesundheit vereinen: Die Laktofermentation steht im Mittelpunkt! Einfach, schnell, günstig: Lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Gläser mit laktofermentiertem Gemüse herstellen und teilen Sie einen geselligen Moment!

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Combinare cibo, piacere e salute: la latto-fermentazione è al centro della scena! Facile, veloce ed economica, venite a imparare a preparare i vostri vasetti di verdure lattofermentate e a condividere un momento di convivialità!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Combinar comida, placer y salud: ¡la lacto-fermentación es la protagonista! Fácil, rápido y económico, ¡venga a aprender a preparar sus propios tarros de verduras lactofermentadas y comparta un momento de convivencia!

Reserva obligatoria.

