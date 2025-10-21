ATELIER CULINAIRE Valras-Plage
ATELIER CULINAIRE
2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-28
2025-10-21 2025-10-28
Participez à notre atelier culinaire ! Apprenez, cuisinez et partagez un moment gourmand. Entrée libre sur inscription, ouverte à tous.
Venez découvrir notre atelier culinaire ! Un moment convivial pour apprendre de nouvelles recettes, partager vos astuces et éveiller vos papilles. Ouvert à tous, cet atelier est gratuit mais l’inscription est obligatoire pour garantir votre place. Plongez dans la gourmandise et la créativité en cuisine ! .
2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
English :
Take part in our culinary workshop! Learn, cook and share a gourmet moment. Free admission, open to all.
German :
Nehmen Sie an unserem kulinarischen Workshop teil! Lernen Sie, kochen Sie und teilen Sie einen leckeren Moment. Freier Eintritt nach Anmeldung, offen für alle.
Italiano :
Partecipate al nostro laboratorio culinario! Imparate, cucinate e condividete un momento delizioso. Ingresso gratuito su iscrizione, aperto a tutti.
Espanol :
¡Participe en nuestro taller culinario! Aprenda, cocine y comparta un momento delicioso. Entrada gratuita previa inscripción, abierta a todos.
